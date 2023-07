Terribile scoperta nel vibonese: ritrovato il corpo di un uomo carbonizzato tra le sterpaglie

StrettoWeb

Macabra scoperta a Zambrone, in provincia di Vibo Valentia: il corpo di un uomo carbonizzato è stato ritrovato tra le sterpaglie in un terreno agricolo. Nella zona del ritrovamento, in frazione San Giovanni, era stato infatti appiccato un incendio, probabilmente acceso dalla stessa vittima per bruciare le erbacce presenti. Il corpo corrisponde a quello di Vincenzo Giannini, 58 anni, originario del posto ma residente nel milanese. L’uomo è stato ritrovato in un’area collinare ricoperta da fitta vegetazione: a fare scattare l’allarme, una telefonata alla Centrale Operativa del 118, i cui soccorritori si sono recati immediatamente sul luogo dell’incendio dove, tra le sterpaglie, hanno ritrovato Giannini. Sul posto presenti anche le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.