Terribile impatto tra un tir e un’auto della Croce Rossa in Calabria: cinque feriti, uno è grave

Terribile incidente sulle carreggiate cosentine, sulla ex strada statale 18 in zona Tonnara di Amantea. Il sinistro è avvenuto intorno alle 14 di oggi pomeriggio: lo scontro è avvenuto tra due mezzi, un Tir e una Fiat Punto, a bordo della quale erano presenti 5 volontari della Croce Rossa Italiana del comitato di Paola. Ad avere la peggio i passeggeri della vettura: quattro di loro hanno riportato diverse ferite e, dopo le prime cure del Suem118, sono stati trasferiti in ospedale con tre diverse ambulanze. Il quinto passeggero invece, una donna, versa in condizioni gravi: nell’impatto, è rimasta incastrata tra le lamiere.

Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, è stata estratta dall’abitacolo e trasferita d’urgenza a Catanzaro con l’elisoccorso. Presenti sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso. Il traffico intanto, è stato deviato su un’arteria secondaria ed è momentaneamente chiuso per entrambi i sensi di marcia.