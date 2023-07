Terribile epilogo: centauro calabrese perde la vita in un incidente a Rieti

StrettoWeb

Un gravissimo incidente si è verificato ieri in tarda mattinata a Rieti, sulla Strada statale 471 tra Posta e Leonessa. Nel terribile scontro coinvolte tre moto, che hanno impattato tra loro con un fatale epilogo per due centauri: un uomo di 45 anni ha perso la vita, insieme a Danilo Faradacco, di 43 anni, originario della provincia di Cosenza. Il centauro era originario di Fagnano Castello ma, da tempo, si era stabilito in provincia di Modena, nel comune di Formigine dove lascia una moglie e due figli. Il terzo centauro coinvolto invece, è stato soccorso dal 118 intervenuto sul posto ed è stato trasportato in ospedale ma è fuori pericolo.