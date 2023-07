StrettoWeb

Londra, 3 lug. – (Adnkronos) – Esordio vincente per Iga Swiatek a Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, al via oggi sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra. La polacca, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera la cinese Lin Zhu, numero 34 del ranking Wta, con il punteggio di 6-1, 6-3, in un’ora e 21 minuti di gioco.