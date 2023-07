Tennis: Vondrousova batte Jabeur in 2 set, vince Wimbledon ed entra nella storia

StrettoWeb

Londra, 15 lug. – (Adnkronos) – Si ferma in finale sotto i colpi della ceca Marketa Vondrousova (vincitrice in due set 6-4 6-4) il sogno della tunisina Ons Jabeur di diventare la prima donna araba e africana a vincere Wimbledon. Ma l’edizione 2023 del torneo sull’erba più famoso del mondo entra comunque nella storia visto che la 24enne ceca, n. 42 Wta, diventa la prima giocatrice non testa di serie nell’era Open a conquistare il titolo femminile di Wimbledon.

Per la giocatrice tunisina, numero sei del mondo, si tratta della terza sconfitta in una finale del Grande Slam negli ultimi 12 mesi, dopo aver perso la finale di Wimbledon 2022 contro Elena Rybakina e quella degli US Open contro Iga Sviatek.

Il match, durato 1 ora e 20, ha visto la ceca in svantaggio per 4-2 nel primo set e 3-1 nel secondo: la Vondrousova ha conquistato il suo primo Slam quattro anni dopo aver perso la finale del Roland Garros contro Ash Barty e dopo aver subito un intervento chirurgico al polso l’anno scorso.