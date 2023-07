Tav: Ambrogio (Fdi), ‘Schlein chiarisca posizione del dirigente nazionale Pd’

StrettoWeb

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Marco Boschini, neo dirigente nazionale del Pd, nelle scorse ore ha affermato che il Tav sarebbe ‘un?opera assurda, certificando, nuovamente, l?accrescersi del tasso di radicalizzazione della sinistra sotto il nuovo corso di Elly Schlein”. Lo afferma, in una nota, Paola Ambrogio, senatrice di Fratelli d’Italia. “Evidentemente al dirigente dem, come a tutta la segreteria, poco importa della tutela e dello sviluppo del commercio italiano, che potrà liberare ulteriormente le proprie energie con il completamento di quest?opera strategica – continua -. In più, grazie al Tav verranno abbattute le emissioni altrimenti generate dal trasporto su gomma”.

“Da chi fa della difesa dell?ambiente il proprio credo politico ci aspetteremmo più serietà e concretezza. Per fortuna al governo dell?Italia e della regione Piemonte ci sono esecutivi di centrodestra forti e determinati ad andare fino in fondo con l?alta velocità. Elly Schlein può affermare lo stesso? Giù la maschera e basta arrampicate sugli specchi”, conclude Ambrogio.