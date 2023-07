Guida online internazionale premia Cesare: il suo gusto al bergamotto è tra i 100 più famosi al mondo

StrettoWeb

Un ulteriore, l’ennesimo, riconoscimento per un simbolo di Reggio Calabria: Gelateria Cesare. Un premio che proviene non da Reggio, non dall’Italia, ma da oltre i confini nazionali. La nota guida online internazionale Taste Atlas, infatti, ha definito il gusto al bergamotto del chioschetto reggino tra i 100 più “iconici” al mondo. Un’altra grande soddisfazione per la “mente” dietro tutto questo: Davide Destefano, che ha accolto con entusiasmo la notizia. Nonostante ciò, però, è sempre forte e accesa la sua voglia di impegnarsi e di sperimentare nuovi gusti da regalare ai reggini e non solo.

“Situata a Reggio di Calabria – si legge nella descrizione della guida – la Gelateria Cesare è famosa per il suo caratteristico gelato al bergamotto, un gusto che cattura i profili di gusto unici della regione. Il bergamotto, un agrume locale della regione, conferisce una stuzzicante freschezza al loro gelato, una caratteristica che gli è valsa un fedele seguito. La gelateria è orgogliosa di onorare le tradizioni italiane da oltre un secolo, combinandole con la dedizione all’utilizzo solo degli ingredienti migliori e più freschi”.

I 100 gusti di gelato più iconici al mondo