Successo in Calabria per i seminari sul settore apistico, Gallo: “una chiave per crescere”

“Dove ci sono le api c’è salute”: lo sosteneva Plinio il vecchio, lo conferma l’Associazione Regionale Allevatori- A.R.A. Calabria con i suoi numerosi apicoltori presenti in tutta la Calabria che, in oltre 100, hanno preso parte ai seminari organizzati e dedicati alla multifunzionalità del settore apistico, nell’ambito del programma apistico Regolamento Europeo 2021/2115 annualità 2023. L’ultimo appuntamento del ciclo estivo è stato dedicato al tema de “L’apiterapia” con Aristide Colonna, medico e presidente nazionale dell’Associazione Italiana Apiterapia.

“Sono molto felice di essere in Calabria – ha dichiarato Colonna – Ho trovato un’associazione, l’A.R.A, molto vicina alle esigenze e bisogni dei suoi associati. Abbiamo trattato le caratteristiche nutraceutiche, proprietà e utilizzo di tutti i prodotti dell’alveare: polline, propoli, pane d’api, cera, pappa reale e veleno. L’apiterapia è una validissima integrazione alla medicina convenzionale e abbiamo dato spunti ai molteplici apicoltori su cose che non conoscevano e che possono dare un ritorno imprenditoriale.”

“Mi piacerebbe approfondire in Calabria – ha aggiunto Colonna – la creazione degli Apiari del Benessere, luoghi emozionali, con importanti risvolti turistici, dove si svolgono attività sociali, didattiche, con valenza salutare.”

E’ intervenuto l’assessore Regionale all’Agricoltura e Risorse Agroalimentari e Forestazione, Gianluca Gallo, che ha ricordato come la Calabria sia al quarto posto in Italia per la produzione di miele e al terzo per il numero di alveari. “Possiamo migliorare sempre più – ha sottolineato – ma senza dimenticare la tutela del territorio e l’attenzione verso lo sviluppo tecnologico e la comunicazione. L’apiterapia si sta facendo strada nella nostra regione, grazie anche all’A.R.A. Calabria che sta lavorando molto bene e mi auguro che continui ad agire in una chiave sempre più moderna, senza dimenticare le tradizioni.”

Presenti anche il direttore generale del Dipartimento Agricoltura, Giacomo Giovinazzo e il dirigente del settore Ambiente e Zootecnica della Regione Calabria, Giovanni Pandullo.

Molto soddisfatti il presidente e il direttore di A.R.A. Calabria, rispettivamente Michele Colucci e Filomena Citraro: “Abbiamo avuto una risposta eccezionale da parte degli apicoltori. Durante gli appuntamenti si è creato un dibattito aperto e costruttivo, i numerosi partecipanti hanno dimostrato interesse e volontà ad apprendere e migliorare nel proprio settore. Questo è lo spirito con il quale vogliamo proseguire il nostro operato e, per questa ragione, abbiamo già previsto una seconda fase di seminari, con il nuovo bando apistico, a partire da settembre”.