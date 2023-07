Stretto di Messina sotto shock: trovato cadavere in mezzo al mare

StrettoWeb

Un inizio di settimana scioccante per gli abitanti di Reggio Calabria e Messina e anche per i viaggiatori che questa mattina hanno attraversato lo Stretto. Poco fa, infatti, è stato avvistato un cadavere in mezzo al mare. Non si conoscono ancora tantissimi dettagli sull’uomo ma, per facilitare le operazioni di recupero, è stato rallentato il traffico marittimo.

La nave “Caronte” che da Messina si dirigeva a Villa San Giovanni, infatti, è rimasta ferma in attesa del recupero della salma da parte della Capitaneria di Porto; poi è ripartito verso la sponda reggina.

Foto di repertorio.