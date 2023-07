Strepitoso “Lorica Lake”: atleti da tutta Italia e uno speciale Sky per le gare di fondo in acque libere

StrettoWeb

Uno strepitoso successo. Non poteva andare meglio, sia in termini di partecipazione che di proposta sportiva e turistica il “Lorica Lake”. Sul lago Arvo, in Sila, centinaia di partecipanti da tutta Italia, per la quarta edizione di gare in acqua dolce inserite nel progetto “Da Zero a 1400” della società Aqa. Dopo Praia a Mare, Isola Dino, è toccato a Lorica. A settembre invece la tappa è quella di Le Castella, Isola di Capo Rizzuto. Da Roma, da Milano, da Napoli, da Palermo e ovviamente da ogni pare della Calabria per tre giorni di puro divertimento, attività sportive ed agonistiche ed anche musica e food.

Più che soddisfatto il patron della società Asd Aqa, Francesco Manna: “ringraziamo veramente tutti per la riuscita di una manifestazione difficile, impegnativa ma coinvolgente”, le sue parole. Insieme ad Aqa anche la Camera di Commercio di Cosenza, Ferrovie della Calabria con i trenini, la Fin con il presidente regionale Porcaro, il Coni, il parco nazionale della Sila e le Istituzioni regionali, provinciali e locali. A rappresentare il territorio, infatti, ci ha pensato il vicesindaco di San Giovanni in Fiore, Salvatore Cocchiero.

L’evento si è svolto in un luogo suggestivo, a quasi 1400 metri di altitudine. Anche le medaglie, per la cronaca, sono state realizzate con un particolare materiale che pone a salvaguardia ambiente e territorio. In Sila anche le telecamere di Sky per uno speciale dell’evento condotto dal giornalista Sandro Donato Grosso che ha condotto anche le premiazioni e le fasi ludiche del post gara. Un campus sportivo all’aperto. 1 miglio-3km-5km le gare previste per un evento unico nel Sud Italia.

Questi i risultati: primo assoluto master nella 3km e miglio maschile i gemelli Sergio e Davide Zicarelli; Prima assoluta master nella 5 e 3 km Angela De Luca; primo assoluto agonista distanza del miglio Niccolò Miceli e prima Assoluta agonisti Chiara Carbone nella 5km. “Atleti master e agonisti Aqa presenti in tutti i podi di categoria”, hanno voluto rimarcare dalla società. Il progetto piace, funziona e riesce a coinvolgere tantissimi partecipanti in luoghi unici della Calabria. “Siamo entusiasti della risposta ottenuta, dei feedback positivi e della scoperta della nostra terra che non è scontata”, la chiosa di Francesco Manna.