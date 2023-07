StreetBasket Circuit 2023: grande spettacolo all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria | FOTO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Grande spettacolo per tre giorni (30 giugno, 1-2 luglio) all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria per l’Italia Streetbasket Circuit. Il circuito dedicato all’attività 3×3 Open, maschile e femminile, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport, ha permesso a tutti i giocatori di acquisire punti validi per il ranking FIBA (Federazione Internazionale di Basket) e di qualificarsi per le Estathé 3×3 Italia Finals di Cesenatico del 4 e 5 agosto, che assegneranno il titolo di Campioni d’Italia 3×3.

A Reggio Calabria, non solo basket, ma anche tanto intrattenimento: Estathé ha animato le pause tra una partita e l’altra proponendo giochi per poter vincere tanti premi, sorteggiando i partecipanti tra i presenti sulle tribune.