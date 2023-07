Strage di Via d’Amelio, il fratello di Borsellino: “l’antimafia non si è spaccata oggi. Dal governo mi aspetto fatti”

StrettoWeb

Sono trascorsi 31 anni dalla morte di Paolo Borsellino che ha perso la vita il 19 luglio del 1992 nell’attentato di Via D’Amelio, insieme ad altri 5 uomini della scorta. L’Italia intera si prepara a ricordare la figura del magistrato siciliano con una serie di eventi nazionali e, in particolare, a Palermo. Tra questi, spiccano le manifestazioni organizzate dal fratello Salvatore in sinergia con altre associazioni. Oggi, durante la conferenza stampa di presentazione, il fratello di Borsellino ha rilasciato alcune dichiarazioni circa l’antimafia e le istituzioni politiche.

Salvatore Borsellino: “nell’antimafia ci sono sempre state delle divisioni”

“L’antimafia non si è spaccata oggi, le varie organizzazioni non hanno lavorato all’unisono anche perché si occupano di cose diverse. Libera di beni confiscati, le Agende rosse di giustizia e verità” ha commentato il fratello Salvatore. “Purtroppo quello che mi ha addolorato in questo ultimo anniversario è chi ha trovato la maniera di attaccare i movimento delle Agende rosse, predicando che non ci siano divisioni”.

“Da Meloni mi aspetto fatti, le chiederò di censurare Nordio”

Prosegue Salvatore durante la conferenza: “se avrò modo di incontrare il premier Giorgia Meloni le vorrei chiedere come si concilia il suo entrare in politica dopo la strage di via D’Amelio e la morte di Paolo Borsellino e le esternazioni di un suo ministro che promette di smantellare la legislazione antimafia di Giovanni Falcone attaccando proprio l’articolo del concorso esterno in associazione mafiosa eliminando il quale la quasi totalità dei processi per mafia verrebbero ad essere annullati. Io da Giorgia Meloni non mi aspetto parole ma fatti. Lo censuri o la faccia uscire dal governo come si merita“.

Interruzione della conferenza stampa, Salvatore Borsellino convocato dal questore di Palermo

Infine, nel bel mezzo della presentazione, il fratello di Borsellino ha fatto sapere ai presenti: “sono stato convocato dal questore di Palermo Leopoldo Laricchia. Non conosco il motivo. Per questo devo lasciarvi”. A chiarire il perché dell’incontro è lo stesso Salvatore, una volta terminato in questura. “Mi ha voluto incontrare perché aveva letto alcune mie dichiarazioni in merito a quanto avvenuto il 23 maggio – ha detto Salvatore Borsellino. “Mi ha spiegato che ci sarebbero state delle provocazioni a cui i poliziotti hanno risposto. Questa volta ho spiegato al questore che non ci saranno problemi. Sarò io ad accogliere i giovani del corteo delle associazioni e insieme entreremo in via D’Amelio. Forse all’albero Falcone è mancato questo”.