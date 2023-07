Strage di Cutro, tre sopravvissuti: “elicottero volava sopra il barcone”. La replica della Guardia Costiera: “è falso”

StrettoWeb

Proseguono le indagini sulla strage di Cutro in cui persero la vita decine di migranti. Tre profughi sopravvissuti inseriscono un nuovo elemento che può essere fondamentale per le indagini parlando di “un elicottero che alle 19 e poi alle 22 del 25 febbraio”, quindi 9 ore prima del tragico schianto, avrebbe sorvolato l’imbarcazione stracolma di immigranti. Videoregistrati nel giugno scorso in due distinti campi di accoglienza in Germania, i sopravvissuti rimarcano che “l’elicottero è volato sopra di noi, ha compiuto una deviazione e se n’è andato. Eravamo seduti sul ponte superiore della nave, i quattro scafisti ci hanno costretto a nasconderci sottocoperta”.

La replica della Guardia Costiera

“In merito alla notizia riguardante la presunta presenza in volo il giorno 25 febbraio di un elicottero della Guardia Costiera italiana, in prossimità del barcone successivamente naufragato a Cutro la mattina del 26 febbraio – c’è scritto in una nota- si smentisce – come risulta dagli ordini di volo delle basi aeree della Guardia Costiera – che ci fossero in volo elicotteri della Guardia Costiera italiana, così come invece riportato dalle testimonianze citate dagli stessi quotidiani nazionali”.