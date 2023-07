Storie di umanità in Calabria: agenti salvano artista di strada che stava per suicidarsi

StrettoWeb

Talmente disperato sino a pensare al suicidio. Gli Agenti delle Volanti lo hanno trovato, di notte, cavalcioni sul muretto di un ponte della città. L’artista di strada ha poi raccontato ai Poliziotti, che lo hanno fatto desistere dal compiere l’insano gesto, di essere rimasto senza il suo amato violino perché gli era stato rubato e quindi non aveva più modo di guadagnarsi quei pochi spiccioli per poter andare avanti. “Dai, non preoccuparti: troveremo una soluzione”. Gli Agenti, dopo averlo ristorato, lo hanno invitato per un caffè il giorno successivo e, sorpresa, gli hanno fatto dono di un nuovo violino che l’uomo ha cominciato a suonare tra lacrime di gioia e commozione, con la promessa di non tentare più azioni del genere.