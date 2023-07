Storici ritrovi enogastronomici di Reggio, nuova conversazione del Circolo “L’Agorà”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il prossimo 7 luglio sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la seconda conversazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, sul tema sul tema “Luoghi e figure cittadine: ricordi reggini”. Un tuffo nella memoria personale e collettiva, che attraverso un percorso va a tracciare e rinverdire i ricordi di una città che non c’è più. Un microcosmo animato di luoghi e persone, di vita e mestieri, di tradizioni e giochi di un tempo che scorreva con un ritmo che abbiamo rimosso traditi dalla frenesia della città. Ci sono luoghi a Reggio Calabria così carichi di folclore da diventare “mitici”, simbolo di una città che fu. Posti che oggi non ci sono più ma che continuano a vivere nei ricordi di generazioni di reggini. Storie, luoghi e ricordi di una città che non c’è più, ma che rimane vive nell’immaginario collettivo. Nel corso della seconda conversazione si parlerà di una nuova location cittadina conosciuta con l’acronimo de “’U cavularu”. La conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da venerdì 7 luglio.