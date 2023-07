Un storia incredibile: contrae l’epatite nel 1972 per una trasfusione sbagliata, risarcita dopo 51 anni

StrettoWeb

Una storia incredibile, un caso di (mala)sanità risolto dopo oltre 50 anni: una donna di Cosenza, 39enne nel 1972, ha ricevuto delle trasfusioni di sangue presso l’Ospedale cittadino. Mai avrebbe immaginato però, l’errore che era stato commesso: la paziente infatti, ha contratto l’epatite a seguito di un’iniezione di sangue infetto che ha comportato diversi disagi nella sua lunga vita. E sottolineiamo lunga perché la protagonista della storia, ormai ultranovantenne, ha ricevuto il risarcimento per il danno causato soltanto ora, nel 2023.

La somma che il Ministero della Salute dovrà espletare è di 300mila euro, una decisione presa dal Giudice del Tribunale di Catanzaro a seguito di un lungo calvario e grazie all’aiuto degli avvocati difensori Giuseppe e Laura Carratelli. Il Giudice infatti, ha stabilito che “la causa dell’insorgenza della malattia sia eziologicamente riconducibile all’omissione, da parte dell’ente convenuto, dell’attività di controllo, direzione e vigilanza in materia di sangue umano per uso terapeutico”. Una battaglia giudiziaria che, dopo 9 anni di attesa per l’esito e 51 dal danno subito, può finalmente dirsi conclusa.