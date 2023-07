Stellantis: ricavi a 98,4 mld + 12% e utile netto a 10,9 mld + 37% in primo semestre

StrettoWeb

Torino, 26 lug. – (Adnkronos) – Risultati in forte crescita nel primo semestre 2023 per Stellantis che registra ricavi netti pari a 98,4 miliardi di euro, in crescita del 12% rispetto al primo semestre 2022, per effetto soprattutto alle maggiori consegne, un risultato operativo rettificato di 14,1 miliardi di euro, in crescita del 11% rispetto al primo semestre 2022, con un margine forte del 14,4% e un utile netto di 10,9 miliardi di euro, in crescita del 37% rispetto allo stesso periodo dell?anno passato.

Il flusso di cassa industriale netto è pari a 8,7 miliardi di euro, in aumento di 3,3 miliardi di euro rispetto al primo semestre 2022. I risultati record, sottolinea il gruppo nella relazione che accorpa i dati di bilancio, consentono di proseguire negli investimenti strategici volti a perseguire un percorso sostenibile di trasformazione verso l?azzeramento delle emissioni nette di carbonio.