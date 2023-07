Sportspecialist Asd volley Reggio Calabria: ecco il Team Manager della società | NOME

StrettoWeb

La Sportspecialist Asd volley Reggio Calabria comunica che sarà Ascenzio Corso il Team Manager della società. Laureato in Scienze Motorie e sportive e docente negli Istituti di Istruzione secondaria superiore, Enzio compie i primi passi nel mondo della pallavolo da allenatore nella Pallavolo Nausicaa Mangiatorella accanto a un grande maestro, il prof. Nino Falcone. Il suo percorso pallavolistico continua da secondo allenatore alla Farmasport di Reggio Calabria allenata da un grande come Billy Gurnari prima di intraprendere la carriera da primo allenatore con la Medinex Reggio Calabria con cui vince il campionato di serie C/1. A seguire Virtus 1962, Luck Volley, Pallavolo Elio Sozzi, Pallavolo Palmi Ekuba (con promozione in serie B/2), Pallavolo Polistena (promozione in serie B/2 e Coppa Calabria) e Rhegion Volley nel campionato di serie B/2 femminile nel 2021/2022. Adesso metterà a disposizione della società le sue enormi competenze e la sua grande esperienza nel ruolo delicato di Team Manager.