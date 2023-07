“Spicy Calabria”: il docufilm su Prime Video che racconta la regione attraverso il peperoncino

StrettoWeb

“Un viaggio in Calabria alla scoperta di tradizioni, leggende, capolavori artistici e panorami naturali legati dal filo rosso del piccante. Lungo una via ideale che dal fuoco del peperoncino porta verso il pungente della ‘nduja, la protagonista Esmeralda Spadea ci conduce in un documentario on the road che dà voce a protagonisti e luoghi per far emergere la cultura piccante calabrese“. Prime Video, in queste poche righe di anteprima, riesce a racchiudere l’essenza intrinseca del docufilm “Spicy Calabria”, disponibile sulla famosa piattaforma di streaming. Un documentario che ha stregato tutti, tanto che Rolling Stones Italia lo definisce “la vera anima della Calabria”.

Diretto da Giacomo Arrigoni, il documentario riprende l’autrice Esmeralda Spadea che, dopo 20 anni, torna in Calabria con una mappa sul cruscotto e l’intento di girare la ragione spinta da una sola forza-motore: il peperoncino. Un viaggio nel piccante e nella tradizione che tocca diverse mete con l’intento di raccontare una storia a pochi conosciuta, lontana dai soliti luoghi comuni e da quell’aspetto di arretratezza che caratterizza la nostra regione. Nonostante il peperoncino ricada nel cliché del calabrese “medio”, sullo schermo si trasforma in calamita che attrae lo spettatore in luoghi caratteristici, paesaggi mozzafiato che vanno da Diamante a Cosenza, passando per i paesaggi della Sila fino ad andare più giù, a Limbadi e, naturalmente, a Spilinga.

“Spicy Calabria”, prima di approdare su Prime Video, è stato anche proiettato in alcune sale cinematografiche ed ha già accolto grandi consensi. Lo stesso vale per la piattaforma in streaming: in pochi giorni ha già raccolto oltre 30mila visualizzazioni e un punteggio IMDb di 9.1. Il docufilm è stato prodotto da Oplus Europe e RS Productions ed è già vincitore di un bando della Calabria Film Commission. Non male, se ad essere protagonista è un ‘semplice’ peperoncino.