Spazio: Nisi (Sistematica), ‘drone principale funge da ‘pseudo satellite’ in test soccorso’

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – “Il drone principale funge da ‘pseudo satellite’ o ‘pseudolite’, perché fornisce dati di potenziamento per migliorare la precisione della navigazione satellitare all’interno della zona di test”. A spiegarlo è Marco Nisi, responsabile del progetto presso l’azienda italiana Sistematica, intervendo sulle operazioni test con droni effettuate dall’Esa all’interno dei crateri dello Stromboli e degli Astroni vicino Napoli.

Nisi aggiunge che “inoltre, questo drone funge da punto d’accesso per il più ampio sistema di gestione dello spazio aereo dei veicoli aerei automatizzati, evitando qualsiasi potenziale conflitto con altro traffico aereo. Nel frattempo, un’unità di missione mobile separata o MMU (Mobile Mission Unit) viene utilizzata per la raccolta di tutti i dati acquisiti, consentendo di pianificare la missione per i droni interconnessi, oltre ad occuparsi del coordinamento e dell’esecuzione delle operazioni all’insegna dell’efficienza”.