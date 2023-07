Sparò a un ragazzo ferendolo alla gamba: scarcerata la guardia giurata accusata di tentato omicidio

StrettoWeb

Era accaduto lo scorso maggio, sulla centralissima Via Nestore Mazzei di Rossano, in provincia di Cosenza: una guardia giurata al culmine di una lite con un preteuna guardia giurata al culmine di una lite con un prete all’interno di un locale, ha sparato 5 colpi di pistola ad un giovane che cercava di dividerli. La vittima era stata ferita alla gamba e sottoposta a intervento chirurgico per salvarla. Intanto la guardia giurata, 28enne, era stata arrestata per tentato omicidio e trasferita nel carcere di Castrovillari. Durante l’ultima udienza, arriva il ridimensionamento della pena: il GIP di Castrovillari infatti, ha accolto la richiesta della difesa e ha disposto la scarcerazione, sottoponendo il giovane agli arresti domiciliari.

L’attenuante, si presume, è stata concessa dopo la testimonianza dell’accusato: quest’ultimo infatti, non ha mai negato di aver sparato ma, allo stesso tempo, ha sottolineato di essere stato il primo ad essere stato aggredito e di non aver mai avuto l’intenzione di uccidere ma solo di difendersi. La tesi, portata avanti dai difensori Zagarese e Trento, ha fatto sì che la detenzione carceraria si traducesse ai domiciliari.