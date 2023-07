Spagna: Graziano (Pd), ‘risultato cruciale della sinistra frena ascesa destra estrema’

StrettoWeb

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – ?In Spagna, le urne hanno consegnato un risultato cruciale nel frenare l’ascesa della destra estrema, molto simile a quella italiana. Le forze politiche di sinistra, Psoe e Sumar, guidate rispettivamente da Sánchez Pérez-Castejón e Yolanda Díaz, hanno recuperato ampi consensi, impedendo al Partido popular (Pp) e a Vox, la destra estrema nazionalista, di prendere il sopravvento. Questa buona notizia non solo rassicura la Spagna, ma è un segnale positivo per l’intera democrazia europea e i governi occidentali. Questo risultato rappresenta la resistenza del popolo spagnolo all’appeal della retorica populista, preferendo politiche che promuovono l’inclusione, la solidarietà e il dialogo”. Lo scrive sulla sua pagina facebook Stefano Graziano, capogruppo del Partito democratico in commissione Difesa di Montecitorio.