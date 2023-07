Sorpreso con la droga nello zaino: in manette un extracomunitario a Catanzaro

StrettoWeb

Nei giorni scorsi il personale della Polizia Ferroviaria di Catanzaro Lido ha tratto in arresto, all’interno della stazione, un extracomunitario che trasportava, occultati all’interno del proprio zaino, tre involucri contenenti marijuana. Gli Agenti della Polfer hanno proceduto al controllo perché insospettiti dal forte odore proveniente dal suo zaino. L’uomo, privo di documenti di riconoscimento, è stato condotto presso gli Uffici del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica per l’identificazione e per le analisi tecniche sulla sostanza sequestrata.

L’esame Narcotest ha confermato la natura dello stupefacente: marijuana per un peso di 210 grammi. La droga è stata sequestrata e l’arrestato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto a seguito di rito direttissimo, applicando la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Catanzaro.