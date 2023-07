Società Messinacque spa, il Consiglio comunale boccia la proposta

StrettoWeb

Maggioranza ed opposizione compatti contro la costituzione di una società mista pubblica e privata, la “Messinacqua spa”, per la gestione dell’acqua. Il sindaco Federico Basile ha rimarcato che l’adesione alla gestione del servizio idrico “privato” è un percorso già tracciato dalla Regione.

Intanto oggi, dalle ore 13:00, il consiglio comunale si riunirà in seduta aperta per discutere dell’attuale stato di attuazione dei lavori relativi al cantiere del porto di Tremestieri. Per domani, giovedì 13 luglio, alle ore 11, è fissata un’altra seduta aperta di consiglio comunale per trattare i problemi di pubblica sicurezza e viabilità nei villaggi costieri di San Saba, Rodia e Ortoliuzzo.