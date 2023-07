Il grande calcio di Sky sbarca a Messina: tutto pronto per la trasmissione “Calciomercato L’Originale”

StrettoWeb

Continuano i grandi eventi a Messina dopo il Tezenis Summer Festival di Radio 105 a piazza Duomo, gremita come non mai da oltre 25 mila persone, i 4 eventi di Rds a Piazza Cairoli (due ci sono stati a maggio e due ci saranno a settembre) ed il concerto di Tiziano Ferro e nei prossimi mesi quello di Ligabue, in riva allo stretto sbarca Sky Sport.

Dal porticciolo di Marina del Nettuno sarà la trasmissione “Calciomercato L’Originale”, ideata e condotta da Alessandro Bonan con Gianluca Di Marzio e Fayna. Nella tarda serata di ieri i tecnici hanno finito di montare lo studio all’aperto; inoltre sono previsti almeno due lanci durante i tg di prima serata che faranno da traino al celebre programma. Intanto, oggi le troupe del canale satellitare faranno tappa prima al Sacrario di Cristo Re e poi alla chiesa dei Catalani assieme all’ assessore comunale ai grandi eventi Massimo Finocchiaro che assieme al sindaco Federico Basile.