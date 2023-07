La Sila che attrae tutti: Filippa Lagerback e il Presidente Rota in visita a Lorica

StrettoWeb

Le bellezze della natura incontaminata della Sila conquistano proprio tutti, anche personaggi famosi e della politica internazionale. I boschi selvaggi, le tradizionali baite in legno, la tradizione e la gastronomia rustica che, con i suoi profumi e la sua autenticità, diventa attrattore per turisti di ogni tipo. Il Parco Nazionale della Sila nasconde tesori naturali immensi ed è poetico in ogni stagione: che sia d’inverno, innevato fino all’alta cima del monte Botte Donato, o che sia estate, in riva ai laghi Arvo, Cecita o Ampollino, a mirare la purezza delle acque in cui si specchia il panorama. Un fascino senza tempo quindi che, in questi giorni, ha catturato l’attenzione (e lo stupore) di ben due volti noti.

Filippa Lagerback, storica compagna televisiva al fianco di Fabio Fazio nel programma “Che tempo che fa”, si è innamorata del verde del promontorio silano e, tra una storia instagram e una visita a Lorica, ha scattato alcune suggestive foto, in compagnia di locali e della suggestiva vegetazione del Parco. La Lagerback, secondo le prime indiscrezioni, si troverebbe in Sila per girare le riprese di una nuova puntata de “Le vie green di Filippa”, la nuova rubrica on the road in onda su Sky. Biondissima, la vediamo al chiaro di luna e, nello sfondo, regna il lago Cecita.

Un’altra emozionante visita è quella avvenuta oggi sempre nel piccolo paesino di Lorica: il Presidente della Camera dei Comuni canadese, Anthony Rota, dopo gli incontri istituzionali con il Presidente Occhiuto e il Prefetto di Cosenza, si è concesso qualche ora di relax immerso nella pace delle montagne silane. Anche lui, sorridente, si fa ritrarre in foto con lo staff di un noto ristorante del posto e, siamo sicuri, avrà apprezzato le prelibatezze culinarie dell’antica tradizione, povera ma con gusto.