Sicilia, terra di longevi: Gangi in festa per i 100 anni di nonno Santo

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Sarà il sole, la vita che trascorre lenta eppure piena, il buon cibo dell’area Mediterranea: non sappiamo di preciso quale sia il segreto dei nonnini di Gangi, nel palermitano, ma sappiamo di sicuro che vivere lì fa bene. E lo testimoniano i 4 cittadini che, in pochi mesi, hanno spento la loro centesima candelina. L’ultimo compleanno è quello festeggiato ieri da nonno Santo Blando, uno degli ultimi intagliatori di pietra del paese. Una grande festa per il suo importante traguardo, tenutasi nel nel salone del convento dei frati cappuccini insieme ai figli, i nipoti e tutti i suoi affetti più cari.

Presente anche il primo cittadino del comune, Giuseppe Ferrarello, accompagnato dal consigliere comunale Santi Virga, che ha consegnato una targa celebrativa: “la sua lunga giovinezza è per la comunità gangitana motivo di orgoglio e compiacimento”. Presenti anche i parroci del paese don Luigi Volante e Giovanni Di Pasquale che, in rappresentanza della Confraternita Maria Santissima del Carmine ha anche lui consegnato una targa, data la devozione di nonno Santo per la Madonna del Carmelo. Il segreto, forse, sta solo nello stile di vita sano che Santo ha condotto in questi anni, senza particolari segreti: il centenario infatti ha sempre camminato a piedi, non ha mai avuto un’auto e il suo unico mezzo di locomozione è stato l’asino. Più semplice di così!