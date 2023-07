Siracusano: “ok alla stabilizzazione della Lsu-Asu della Regione Siciliana”

StrettoWeb

“Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro della Camera dei deputati hanno approvato il decreto Pa bis, che già conteneva una norma per la stabilizzazione dei Lavoratori socialmente utili (Lsu) nonchè dei lavoratori in attività socialmente utili (Asu) della Regione Siciliana”. Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata siciliana di Forza Italia. “Il provvedimento è stato ulteriormente migliorato grazie ad un emendamento riformulato – a seguito di proposte emendative presentate dal Movimento 5 Stelle e da Forza Italia -, al quale il governo ha dato parere favorevole, per dare il via libera alle amministrazioni pubbliche siciliane – in deroga alla dotazione organica e al fabbisogno del personale – per contrattualizzare a tempo indeterminato questi lavoratori“, rimarca Siracusano.

“Un grande risultato, raggiunto grazie ad un lavoro iniziato nella scorsa legislatura, un obiettivo per il quale è stato fondamentale l’impegno di Forza Italia all’interno dell’esecutivo. Sono davvero felice di essermi impegnata in tutti questi anni per lavoratori che dopo una vita di sacrifici meritano finalmente un futuro meno incerto e un riconoscimento concreto di quanto fatto in decenni di servizio presso tante pubbliche amministrazioni. Il Parlamento ha fatto un buon servizio al Paese e a quasi 4.500 cittadini siciliani che presto saranno più sereni”, conclude Siracusano.