Sicilia, Schifani incontra i vertici Fatebenefratelli

“Il governo regionale punta alla valorizzazione della sanità di eccellenza e al partenariato pubblico-privato per affrontare le due direttrici prioritarie sulle quali stiamo lavorando: il miglioramento dell’area di emergenza e la riduzione delle liste di attesa. Su questi due temi mi sto confrontando con l’assessore alla Salute, Giovanna Volo, con il dirigente generale, Salvatore Iacolino, e con i rappresentanti della sanità privata per individuare insieme percorsi virtuosi che, privi di pregiudizi, possano accrescere la qualità dell’assistenza sanitaria in Sicilia”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, incontrando questa mattina a Palazzo d’Orléans, i vertici dell’Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli, proprietario, a Palermo, del Buccheri La Ferla.

Per Fatebenefratelli erano presenti il presidente della Provincia Romana, fra’ Luigi Gagliardotto, il superiore locale, fra’ Gianmarco Lannguez, il direttore Amministrazione e finanza, Antonio Barnaba, e il direttore Affari generali, Giovanni Vrenna.