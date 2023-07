La Sicilia per l’inclusione: al via il Campo Italia Disabili “Freewheeling” dei Lions

StrettoWeb

Entusiasmo e tanta emozione all’inaugurazione del Campo nazionale Italia Disabili “Freewheling” Lions, presso il Kikki Village di Modica lunedì 10 luglio. Alla coinvolgente cerimonia inaugurale, che ha raggiunto il culmine con la tradizionale quanto suggestiva ‘sfilata delle bandiere’, hanno partecipato il prefetto di Ragusa S.E. dott. Giuseppe Ranieri, il Commissario straordinario del libero consorzio provinciale di Ragusa dott. Salvatore Piazza, il Sindaci di Modica Maria Monisteri e di Scicli Mario Marino, il I Vice Governatore del Distretto Lions Sicilia Mario Palmisciano, il Vice presidente del MD Leo Matteo Lattanzi, il Direttore past presidente Distretto Leo Fausta Dugo, CoYEC Nestore De Santis, il Camp Leader Fabio Gambuzza, il vice direttore del Campo Stefania Carpino, officer dei LIONS club dell’VIII Circoscrizione.

Il Campo Italia Disabili “Freewheeling” del MD 108 Italy, diretto dal PDG Salvo Ingrassia e ospitato dal 9 al 23 luglio nel Distretto 108Yb Sicilia, regalerà a 17 disabili provenienti da paesi stranieri e Italia due settimane all’insegna del divertimento per abbattere le barriere della disabilità. Obiettivo fondamentale far sì che i giovani sperimentino a “ruota libera” (free-wheeling) la diversità come risorsa e la condivisione come opportunità di crescita e di fratellanza fra i popoli.

Con loro ci saranno i volontari Lions e Leo siciliani pronti a condividere giornate ed esperienze indimenticabili fra le bellezze della nostra isola. La fitta scaletta di attività ed escursioni prevede una prima settimana (9 – 14 luglio) di soggiorno presso il Kikki Village di Modica – struttura alberghiera progettata e costruita con criteri di piena accessibilità – ed escursioni tra Modica, Pozzallo, Ragusa e Scicli alla scoperta dei siti Unesco noti come “i luoghi del commissario Montalbano”.

Da sabato 15 luglio e fino al 23 il gruppo si trasferirà presso la casa vacanze per disabili di Linguaglossa, costruita anche con il contributo dei Lions e della Fondazione Internazionale Lions. Dal centro alle pendici dell’Etna i giovani ospiti e i loro accompagnatori potranno visitare Acitrezza, Taormina e Messina e incontrare i ragazzi del Campo nazionale Italia, diretto da Gabriele Micciché e del Campo distrettuale Trinacria, guidato da Stefania Trovato, che dal 14 saranno ospitati proprio ad Acitrezza fino al 23 luglio.

Sarà per tutti una grande festa che segna il ritorno a pieno ritmo del service Campi e Scambi Giovanili (Youth Camps & Exchange) LIONS, da oltre sessant’anni rivolto a giovani dai 15 ai 22 anni per promuovere il dialogo e la pace fra i popoli come vogliono i principi fondamentali del Lionismo. Il PDG Salvo Ingrassia, Direttore del Campo Italia Disabili dichiara evidentemente commosso: “Il Campo Italia Giovani Disabili “Freewheeling” è partito alla grande con una coinvolgente cerimonia inaugurale alla presenza delle Autorità che ringraziamo e di numerosi Soci e Officer Lions e Leo”.

“Abbiamo accolto 17 ragazzi e rispettivi accompagnatori giunti da Armenia, Georgia, Lituania, Spagna e da tutta Italia, ciascuno con una lacrima per aver lasciato le proprie città. Siamo certi che i valori della solidarietà, accoglienza, cordialità e sana amicizia faranno sì che alla fine di questa esperienza un’altra lacrima sarà versata per il dispiacere di lasciare la nostra meravigliosa Sicilia che li ha accolti tutti a braccia aperte. Viva il Campo Italia Disabili, Viva i LIONS!”.