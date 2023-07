Shoah: Scalfarotto (Az-Iv), ‘museo sia monito, legge giusta’

StrettoWeb

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – ?Un museo della Shoah mancava al nostro paese e alla città di Roma. È una legge giusta, un?ottima iniziativa, un giusto messaggio, la voteremo?. Lo dice il senatore del gruppo Azione-Italia Viva Ivan Scalfarotto durante le dichiarazioni di voto alla legge che istituisce il Museo della Shoah a Roma.

?Io credo però ? ha aggiunto ? che perderemmo il vero senso di questa iniziativa se il Museo diventasse solo un luogo di cultura e di memoria, che pure è importante per tener vivo il ricordo ed evitare che il passato si ripeta. Il museo deve diventare anche l?occasione per riflettere sulle condizioni che produssero la Shoah, sul terreno di coltura di quella indicibile barbarie che si verificò non in un Paese lontano ma qui da noi, in Italia, a Roma”.

“Non dovrà essere soltanto un significativo edificio ma diventare una sorta di memento, di monito per ricordare quello che è stato e fare in modo che l?Italia rifletta e si riconosca, per quanto sia duro e difficile, in questo terribile pezzo della nostra storia?, conclude.