Servizio idrico in Calabria, vandali manomettono la condotta d’acqua a Scalea

StrettoWeb

Manomissione della condotta d’acqua comunale: è quanto lamenta il sindaco di Scalea, in provincia di Cosenza, Giacomo Perrotta. Pare infatti, che nella giornata di ieri qualche furbetto abbia danneggiata il quadro elettrico e la pompa dell’impianto idrico, con aggravamento della carenza d’acqua per gli abitanti, già provati dallo stesso fenomeno negli scorsi giorni. “Questo è davvero troppo. Qualcuno dei nostri “cari concittadini” ha manomesso la condotta idrica che porta l’acqua in C.da Piano Grande, chiudendo una saracinesca. Provvedo subito a sporgere denuncia ma, con il cuore, permettetemi di dirvi che vi dovete VERGOGNARE. Per quanto riguarda l’intervento della Sorical presso il Campo Pozzi Molina ad Orsomarso lo stesso è ancora in corso”. Lo scrive il Primo Cittadino che, sempre sui social, sta aggiornando i cittadini sul prosieguo dei lavori da parte della Sorical per aggiustare e limitare il danno.

La stessa Sorical, tramite un comunicato, fa sapere del disservizio “causa anomali presso impianto Pozzi Molina”. Si legge infatti: “si registra una riduzione della fornitura idropotabile erogata ai centri di codesto Comune”. E aggiunge: “una squadra operativa sta intervenendo per i controlli e le verifiche necessari alla risoluzione dell’anomali in modo da consentire il ripristino del funzionamento a regime dell’impianto”. Un episodio spiacevole, ancora tutto da chiarire: saranno le forze dell’ordine infatti, a procedere con gli accertamenti del caso per risalire a eventuali responsabili.