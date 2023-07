Serie B, arriva la penalizzazione per la Sampdoria

StrettoWeb

Giornata non proprio delle migliori, quella odierna, per la Sampdoria. Dopo la visita mattutina della GdF in sede (è indagato l’ex proprietario Ferrero per la vicenda plusvalenze), infatti, è arrivata anche la penalizzazione per il club blucerchiato. Due punti, per mancati versamenti Irpef e Inps.

Nello specifico, il procedimento riguarda il mancato versamento delle ritenute fiscali e dei versamenti previdenziali per gli stipendi dei tesserati nel trimestre gennaio-marzo 2023. Il -2 è da scontare ovviamente nella stagione che comincerà a breve.