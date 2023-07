Serie B, GdF in sede Sampdoria: nel mirino Ferrero e le plusvalenze, di mezzo anche la… Calabria

StrettoWeb

Questa mattina gli investigatori del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza hanno perquisito la sede della Sampdoria, da qualche mese nelle mani del neo patron Radrizzani. I motivi? L’ex proprietario, Massimo Ferrero, indagato dalla Procura di Genova nell’ambito dell’inchiesta partita dopo l’invio da Torino delle carte sul giro di plusvalenze della Juventus.

La Sampdoria, secondo l’accusa, avrebbe ottenuto dei finanziamenti pubblici nel periodo Covid che non gli sarebbero dovuti spettare perché i bilanci sarebbero stati artefatti grazie alle plusvalenze. Parte di quei finanziamenti sarebbero poi stati usati per coprire alcune posizioni debitorie delle società cinematografiche di Ferrero in Calabria.

Le ipotesi di reato, a vario titolo, sono false comunicazioni sociali, emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti in relazione a compravendite di calciatori avvenute nel 2019 e nel 2020 tra Sampdoria e Juventus.