Serie B, la Figc stila la graduatoria dei ripescaggi ma non riammette nessuno. E Gravina si sbilancia

Stilata la graduatoria, ma senza riammettere nessuno. Come prevedibile, rimane incerto – su date e alcune partecipanti – il futuro della Serie B, per l’ennesima estate nel caos. Quattro squadre, in attesa di definire le questioni Reggina e Lecco, hanno presentato domanda di ripescaggio, ma la Federazione – esattamente come scritto su StrettoWeb nei giorni scorsi – ha deciso di non integrare alcun organico al momento in quanto vuole attendere Tar e Consiglio di Stato.

Come riferito dal presidente Gravina in conferenza stampa “c’erano quattro domande di riammissione e una di ripescaggio. In termini di riammissione, la graduatoria prevede il seguente ordine: Brescia e Perugia. Non abbiamo provveduto alle integrazione degli organici dei campionati. Lo faremo quando avremo i risultati dei ricorsi”, conferma il Presidente federale.

Tutto questo, però, significa rischio di slittamento del torneo che avrebbe inizio il 19 agosto. Anche di questo ha parlato Gravina, sbilanciandosi su qualche data: “lo slittamento del campionato non possiamo darlo per certo, però posso dirvi che non cambieranno i format, entro il 29 agosto conosceremo l’esito definitivo dei ricorsi. C’è la possibilità, dopo la decisione del TAR, di chiedere l’anticipazione del Consiglio di Stato considerati i motivi d’urgenza. Non parlerei di slittamento al momento. I campionati, comunque, possono partire con le fantomatiche X e Y”.