Serate estive calabresi: domani la presentazione del libro ‘Testimoni di Coraggio’ di Daniela Valente

Appuntamento dedicato ai libri e alla testimonianza civile, domani sabato 15 luglio nell’ambito di Estate a Cirella, il programma degli eventi organizzati dall’Associazione culturale Cerillae con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Diamante. Alle ore 21,30 in piazza Frantz Rossi, si terrà la presentazione del libro di Daniela Valente “Testimoni di Coraggio” ( Coccole Books). Il programma prevede i saluti del Sindaco di Diamante, Ernesto Magorno; della presidente della Cerillae, Alessia Ricioppo. Interverranno, oltre all’autrice Daniela Valente: l’editore del libro, Ilario Giuliano e il giornalista Damiano Iovino. Modera il giornalista Giuseppe Gallelli.

Il libro è edito da Coccole Book, la nota casa editrice indipendente, specializzata in libri per ragazzi e per l’infanzia ma i cui test, come in questo caso, possono essere di interesse per i lettori di tutte le età. Nelle note che accompagnano il volume si legge: “si può morire di mafia per tante ragioni: perché sei parente di un uomo d’onore, perché sei un giornalista, un sacerdote, un politico o un magistrato che fa fino in fondo il suo mestiere, perché sei un uomo o una donna che è leale verso la comunità o lo Stato. Si può morire perché sei un imprenditore che decide di non cedere a una spirale economica irreversibile, oppure perché sei un pentito o un testimone di giustizia, che sceglie di raccontare i reati che ha commesso o quelli a cui ha assistito. Si può essere anche una vittima innocente, caduta sotto i colpi di guerre altrui, perché si trova al momento sbagliato nel posto sbagliato”.

“Diciotto brevi biografie. Un tentativo per raccontare il fenomeno mafioso e la sua lenta trasformazione a partire dalla prima strage dopo l’Unità d’Italia”. Intanto questa sera, sempre per per Estate a Cirella alle ore 21,30 in Piazza Santa Maria dei Fiori, è previsto il concerto della Vai Mò Band che si esibirà in un tributo a Pino Daniele che in precedenti occasioni ha già riscosso notevole successo da parte del pubblico.