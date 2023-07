Scuola, Pro Vita Famiglia: “Identità alias e bagni neutri per professori, Governo mantenga promesse elettorali”

StrettoWeb

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “E? un atto profondamente ideologico e molto grave l?istituzionalizzazione della carriera alias per i professori nelle scuole, sancita dal recente Ccnl, firmato dal Governo, ed elogiato dal Ministro Valditara. Centinaia di migliaia di genitori hanno votato questa maggioranza per l?impegno preso in campagna elettorale contro l?indottrinamento gender, mentre ora in ambito scolastico l?Esecutivo sta facendo delle aperture che ci saremmo aspettati solo da un Governo di sinistra radicale. Chiediamo l?immediato ritiro di questa norma profondamente ideologica. La carriera alias non è altro che l?identità di genere auto-percepita, che fu la ragione principale per l?affossamento del DDL Zan e non ha né fondamento scientifico né fondamento giuridico! Nel contratto in questione, infatti, si legge che tale identità alias sarà possibile per chi ?ha intrapreso il percorso di transizione di genere?. Intrapreso non significa concluso, questo significa che chiunque si percepisca come tale e sia anche solamente all?inizio della transizione di genere possa chiedere e ottenere la Carriera Alias?” Così Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia.

“Inoltre – continua Brandi -, chi ne farà richiesta avrà diritto ai bagni neutri e a frequentare spogliatoi del sesso auto percepito e al loro nome di ?elezione? per spazi comuni e sul cartellino di riconoscimento, nonostante che tale identità auto percepita non varrà per le buste paga, la matricola, gli atti del lavoratore e i provvedimenti disciplinari? La confusione più totale che si abbatterà sulla scuola italiana, una scuola che ha ben altri problemi essendo al 36° posto su 57 Paesi dell’Ocse come qualità delle istituzioni e preparazione dei nostri giovani. Come verrà spiegato agli alunni il ?nome di elezione? dei propri docenti? Cosa succederà se un collega o alunno si rifiuterà di chiamare con l?alias un insegnante? Sarà passibile di provvedimento disciplinare, sarà tacciato di omotransfobia? Tutto ciò avrà pesanti ricadute sul benessere degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Il passo dalla carriera alias per gli insegnanti – conclude – all’istituzionalizzazione di quella per studenti sarà breve e il Governo Meloni deve urgentemente prendere le misure necessarie per bloccare questa assurdità che sconfessa le promesse elettorali”.