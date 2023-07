Si avvicina la Scuola di Paracadutismo di Reggio Calabria: strategico l’Aeroporto dello Stretto, “scenario mozzafiato”

StrettoWeb

Si è conclusa ieri la tre giorni dell’AriaFest dello Stretto in concomitanza con l’esibizione delle Frecce Tricolori. Tra i protagonisti anche il paracadutista e noto fotografo di Reggio Calabria Attilio Morabito. L’evento si è svolto sul Lungomare dove proprio ieri sera ad Attilio è stata donata una targa in ricordo del padre Totò Morabito, anche lui noto fotografo della città, deceduto qualche mese fa. “Da giovanissimo ha incontrato il “Paracadutismo”. Toto l’ha abbracciato con forte entusiasmo ed è diventato la Passione della sua vita!” si legge come motivazione sulla targa donata ad Attilio.

L’AriaFest dello Stretto si è concluso da poche ore e adesso si apre un nuovo importante percorso che nel breve periodo potrà portare il paracadutismo all’Aeroporto dello Stretto. Da oggi infatti nasce un percorso per la realizzazione della scuola di paracadutismo di Reggio Calabria e che verrà realizzata avanti con l’aiuto delle istituzioni locali: si sono impegnati in tal senso la Regione, la Città Metropolitana e il Comune.

La scuola di paracadutismo che nascerà è stata stimolata e fortemente voluta proprio da Attilio Morabito che ai microfoni di StrettoWeb – entusiasta – adesso dichiara: “sono certo che lo scenario dello Stretto diventerà virale per tutti coloro che vorranno lanciarsi da 4.200 metri“. Attilio ha anche concluso ringraziando l’assessore del Comune di Reggio Calabria, Giovanni Latella “che è stato sensibile sia alla manifestazione di paracadutisti che al ricordo di mio padre, il presidente dell’Aeroclub, Rino Sculco e le istituzioni”.