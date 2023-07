Scuola: Calabria e Sicilia tra le peggiori, Valditara corre ai ripari con “Agenda Sud”

StrettoWeb

A seguito della pubblicazione dei dati Invalsi 2023, è emerso un forte spaccato tra il Nord e il Sud dell’Italia. In particolare, in Calabria e in Sicilia si denota un livello più basso rispetto alle altre regioni in Italiano, lo stesso vale anche per Matematica, a cui si aggiunge anche la Sardegna. I dati, preoccupanti, emersi a seguito del rapporto, sono stati subito presi in considerazione dal Ministro dell’Istruzione Valditara che cerca di correre ai ripari. “Si evidenzia un elemento di forte preoccupazione anche se ci sono alcuni miglioramenti. L’elemento di preoccupazione è drammaticamente il solito, ovvero un’Italia spaccata in due con i ragazzi del Mezzogiorno fortemente pregiudicati nelle prospettive e opportunità formative e lavorative rispetto a studenti in aree più avvantaggiate del Paese”, ha commentato il Ministro.

Per cercare di appianare le divergenze, Valditara ha deciso di redigere un “Agenda Sud” in 10 punti. “Partiremo a settembre con 240 scuole – 120 scuole primarie, 60 medie e 60 superiori – con una serie di interventi con investimenti economici importanti, mettendo gli studenti al centro con l’estensione a queste scuole della figura del tutor, con una personalizzazione dell’educazione. Una didattica innovativa, laboratoriale, cambiando il paradigma di un insegnamento basato sulla lezione frontale con l’introduzione di nuove metodologie didattiche. Una scuola aperta al territorio, aperta tutto il giorno”.

“E poi – aggiunge – più docenti in quelle scuole, particolarmente di Italiano, Matematica, Inglese. In media manderemo 4-5 docenti in più con una formazione particolare e metteremo più soldi per questi docenti che svolgono attività extracurriculari. E ancora, un nuovo rapporto con le famiglie, gruppi di supporto alla genitorialità, anche per ricostruire l’alleanza tra famiglia e scuola. Queste 240 scuole saranno seguite da Invalsi. Infine si svilupperà il tempo pieno, le mense, le attività sportive”, conclude il Ministro.