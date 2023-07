Sbarco di migranti a Reggio Calabria: trovato il cadavere di un neonato

StrettoWeb

In relazione allo sbarco dei 50 migranti dalla nave Dattilo in corso in queste ore presso il Porto di Reggio Calabria, si rappresenta anche la salma di un bambino di 4 anni, di nazionalità subsahariana (presumibilmente Nigeriana), recuperata al largo di Lampedusa in seguito al naufragio di una imbarcazione. Il bimbo si trovava con la madre per la quale la prefettura ha chiesto, immediatamente, l’assistenza psicologica.

Non si conoscono, al momento, altri dettagli sulle cause del decesso ma solo che la donna e il bambino facevano parte del gruppo di migranti non provenienti da Lampedusa ma soccorsi in mare. La polizia di Stato, che sta eseguendo i controlli, ha avvertito l’autorità giudiziaria che molto probabilmente, sequestrerà la salma e disporrà l’autopsia.