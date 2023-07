“Sapore di Mare”: Catanzaro esalta il gusto del pescato tra spettacoli e musica dal vivo

StrettoWeb

C’è anche Sergio Cammariere tra i protagonisti musicali della prima edizione di Sapore di mare, la cinque giorni che si terrà dal 10 al 14 agosto nell’area del Porto di Catanzaro, che ospiterà una Fiera enogastronomica, Sagre con prodotti del mare e, appunto, ogni serata la musica dal vivo. L’iniziativa è organizzata dalla associazione Carpe Diem e realizzata grazie alla Presidenza del Consiglio regionale, Regione Calabria – Calabria straordinaria, Flag Jonio 2, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Comune di Catanzaro, la Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, la Pro loco di Catanzaro, e trasformerà l’area del Porto un vero e proprio villaggio

con circa mille posti a sedere per le sagre, il villaggio di Sapore di mare.

Dopo una partenza con la Sagra del tonno e il concerto della Tammurriata Nera (10 agosto), la Sagra del cuoppo e l’esibizione di Mario Venuti (11 agosto), la manifestazione avrà il suo giro di boa proprio con il concerto di Sergio Cammeriere che sarà preceduto dalla prima delle due Serate Degustazione. Affiancato dalla sua storica band, un team di grandi musicisti che da sempre sono al suo fianco – Daniele Tittarelli al sax soprano, Luca Bulgarelli al contrabbasso, Amedeo Ariano alla batteria -, Cammeriere ripercorrerà la sua carriera partendo dai suoi successi fino ad arrivare ai brani del suo nuovo disco “Una sola giornata”, uscito lo scorso aprile, e che dà il titolo al suo nuovo tour.

Lo spettacolo rispecchia l’animo e l’approccio musicale unico dell’artista, una perfetta combinazione tra intensi momenti di poesia, intrisi di suadenti atmosfere jazz e coinvolgenti ritmi latini, che accendono il live con calde atmosfere bossanova. Oltre ai suoi brani più amati, trovano spazio anche le sue ultime creazioni raccolte nell’album “La fine di tutti i guai” (2019) e tante altre nuove musiche, per arrivare ai brani dell’ultimo disco.

La programmazione di Sapore di mare proseguirà poi il 13 agosto con la Sagra del morzello di baccalà e del baccalà alla ghiotta, mentre per la musica, per Porto a Sud, ci sarà l’esibizione di Joe Bastianich e la Terza Classe. Per la serata conclusiva, il 14 agosto, è prevista la seconda Serata Degustazione, con ospiti quelli della Orchestraccia di Radio 2 Social club, in chiusura ci sarà un imponente spettacolo pirotecnico. Nel corso di tutte le serate di Sapore di mare, saranno allestiti nell’area del porto gli stand degli espositori della Fiera enogastronomica.