Grande entusiasmo a Santo Stefano: dopo 9 anni torna il DEAFest: foto e interviste della presentazione

A 9 anni dall’ultima volta torna il DEAFest, l’evento nato nel 2007 dall’idea di quattro comuni limitrofi: Calanna, Laganadi, Sant’Alessio in Aspromonte e Santo Stefano in Aspromonte. Il DEAFest è un concentrato di cultura, musica, spettacolo, arte, legalità, natura e gastronomia

Ad organizzare l’evento due simboli della musica calabrese e non solo: Marcello Cirillo e Mimmo Cavallaro, direttori artistici. Al loro fianco Francesco Malara, Sindaco di Santo Stefano in Aspromonte; Stefano Calabrò, Sindaco di Sant’Alessio in Aspromonte; Michele Spadaro, Sindaco di Laganadi; Domenico Romeo, Sindaco di Calanna; Giuseppe Zimbalatti, Rettore dell’Università Mediterranea; Giusi Princi, Vicepresidente della Regione Calabria con delega alla Cultura e l’On. Francesco Cannizzaro, Deputato della Repubblica.

Oggi pomeriggio, presso Piazza Zanotti Bianco in località Mannoli di Santo Stefano in Aspromonte, si è tenuta la presentazione dell’evento. A margine della conferenza sono intervenuti i due direttori artistici, i 4 Sindaci della Vallata, Cannizzaro e Princi. L’Onorevole, Cirillo e Cavallaro, oltre a parlare dell’evento in sé, hanno voluto ricordare l’artista Otello Profazio, scomparso oggi.

I direttori artistici Marcello Cirillo e Mimmo Cavallaro parlano del DEAFest

L'Onorevole Francesco Cannizzaro a margine dell'evento di presentazione del DEAFest

I 4 sindaci della Vallata del Gallico sul DEAFest

DEAFest, le parole di Giusi Princi