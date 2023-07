Sanità: Paita (Az-Iv), ‘rischio bancarotta e regioni a picco, governo metta risorse’

StrettoWeb

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Il buco nei conti della sanità è enorme e per evitare la bancarotta serviranno ingenti risorse, come avevamo denunciato nella nostra mozione presentata in Senato la scorsa settimana. In questa situazione, in cui si rischia di mandare a picco le regioni, parlare di autonomia è completamente privo di senso”. Lo dice la coordinatrice nazionale di Italia viva e senatrice di Azione-Italia viva, Raffaella Paita.

“I finanziamenti aggiuntivi chiesti dal ministro Schillaci non saranno probabilmente sufficienti a tappare il buco, ma è necessario che il governo metta tutte le risorse a disposizione ed eviti di umiliare il ministro tecnico. Ne va della stabilità delle istituzioni e della salute di tutti i cittadini”, conclude Paita.