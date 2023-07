Sanità Calabria, è ufficiale: l’Ospedale di Paola perde il reparto di Chirurgia

StrettoWeb

In tanti ci avevano sperato. Soprattutto i cittadini paolani, guidati dal “Comitato Difesa del Diritto alla Salute”, hanno manifestato per lungo tempo, giorno e notte, per evitare questo drastico cambiamento che avrebbe comportato un grave danno per l’intera comunità e quelle limitrofe. Ma la protesta e l’impegno non sono bastati. Oggi è stata pubblicata la modifica del decreto 64 che conferma lo spostamento del reparto di chirurgia dell’Ospedale di Paola allo spoke di Cetraro con conseguente ridimensionamento. Nel decreto, si legge anche “l’intenzione di potenziare l’emodinamica con una equipe interdipartimentale; sviluppare il reparto di ortopedia; l’attivazione dell’elettrofisiologia; l’attivazione dei posti di rianimazione”. Ed è proprio da questi ultimi, dalla quantità di tempo richiesta per realizzare l’opera completa, che dipende il trasferimento di Chirurgia.

Comitato Difesa del Diritto alla Salute: “accolte le richieste del Sindaco, Paola perde la Chirurgia”

Il “Comitato Difesa del Diritto alla Salute”, seppur abbattuto, non molla. Di seguito, la nota sulla decisione che riguarda il presidio di Paola. “Lo sapevate che Paola è il paese dell’ottimismo? Che anche dopo aver appreso con certezza la notizia dello spostamento dal nostro nosocomio del reparto di chirurgia verso quello di Cetraro, gran parte della maggioranza dell’amministrazione comunale si è definita soddisfatta? Abbiamo notato in tutti i comunicati stampa di oggi un tono, oseremo dire, cavalleresco!!! Il Comitato per la Difesa del Diritto alla Salute continua, con un po’ di sarcasmo, a sottolineare lo ‘scippo’ effettuato ai danni del nosocomio Paolano, con l’approvazione dell’amministrazione comunale“.

“Tornando da Germaneto, -prosegue la nota stampa- privati del reparto di chirurgia, tutti dichiarano di essere contenti. Di cosa? Ma cosa sono andati a fare a Catanzaro? Boh! Non dovevano difendere l’ospedale? Così ci è sembrato di capire dalle parole spese dall’assessore Logatto alla manifestazione nel piazzale del nostro nosocomio: “questa amministrazione è contraria allo spostamento dei reparti” tuonava al microfono. Pur di non ammettere la sconfitta sottolineano le parole del Presidente Occhiuto parlando di implementazione dell’offerta sanitaria e bacchettando noi del Comitato che siamo quelli che loro dovrebbero rappresentare!!”.

“In sintesi dovremmo ingoiare lo spostamento facendo ciascuno di noi appello ad una sorta di visione più ampia della questione. Quindi siamo noi a non capire perché come dire non allarghiamo gli orizzonti delle dinamiche. Poi il passaggio sulla strumentalizzazione è il fiore all’occhiello”. E ancora: “un popolo protesta e dovremmo stare pure zitti, incalzano gli esponenti. Un comitato cerca di fare chiarezza e dovremmo pure sentirci accusati di propaganda. Questo è troppo. Le nostre richieste sono state accolte, dicono. Ma quali richieste hanno fatto, ci domandiamo. Quale politico accetterebbe oggi un depotenziamento del proprio ospedale, certo e immediato, in cambio di promesse che possono essere disattese?”

“Quale rappresentante di una Citta’, che ama la propria comunità, non si farebbe a pezzi pur di difenderla? Riapertura dell’Emodinamica , potenziamento dei reparti (rimasti) e futura attivazione dei posti di rianimazione sono le promesse avute in cambio della svendita della dignità di un popolo dimenticando tutto il denaro speso per servizi mai attivati e attrezzature destinate a prendere polvere in qualche scantinato del nostro ospedale. Noi non lo accettiamo – concludono- e continueremo la nostra protesta in maniera civile come abbiamo sempre fatto, pensavamo accanto alle istituzioni ma a quanto pare dobbiamo dire un passo prima delle istituzioni!!!”.

Graziano Di Natale: “la struttura Ospedaliera di Paola perde

l’area chirurgica e viene ridimensionata”

“C’è da vergognarsi, ma reagiremo. Avrei preferito dire che non

avevo ragione, che mi sbagliavo. Invece stamattina, dalla Pubblicazione del Piano di Riordino della Rete Ospedaliera, apprendiamo che non solo l’Ospedale di Paola perde l’area chirurgica ma viene ridimensionato a stabilimento di riferimento”. È quanto annuncia Graziano Di Natale, già segretario questore del Consiglio regionale della Calabria, in seguito alla pubblicazione dell’atto di riordino della rete ospedaliera e territoriale.

“Come se non bastasse – continua Di Natale- non viene neanche inserito come punto di emodinamica ma semplicemente di elettrofisiologia con “previsione” di attività di emodinamica. Insomma davvero una brutta pagina per la nostra terra. Reagiremo a questo scippo con gli strumenti che la legge ci consente. Diremo tutto nella diretta di questa sera alle 20.45 dall’Ospedale San Francesco di Paola. Vi chiedo di essere in tanti -conclude- in diretta con me, non pieghiamo la testa, stiamo uniti. Vale sempre la pena lottare“.