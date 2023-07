Sanità Calabria, il Comitato sul ridimensionamento dell’Ospedale di Paola: “è una scelta politica”

StrettoWeb

“La manifestazione del Comitato del Diritto alla Salute a Catanzaro presso la Cittadella Regionale è servita a darci la conferma che lo spostamento del reparto di chirurgia e il declassamento del nostro ospedale è una scelta politica. Il Presidente della Regione ed il Commissario dell’Azienda Zero hanno giustificato lo spostamento per la mancanza della terapia intensiva sottacendo che la struttura ospedaliera di Paola ne è dotata dal 2021”. È quanto denunciano gli esponenti del comitato per la difesa del diritto a seguito della manifestazione tenutasi alla cittadella regionale, durante la quale una delegazione di manifestanti, composta da rappresentanti dei sindacati, delle associazioni, dal consigliere comunale Renato Vilardi, l’assessore Barbara Sciammarella e Graziano Di Natale, ha incontrato il commissario Profiti.

“È evidente – prosegue – che è stato smascherato l’inganno e dispiace che le istituzioni locali siano state complici di tale decisione. Noi non ci fermeremo e oltre alle azioni giudiziarie – annunciano – promuoveremo, già dalle prossime ore, un’azione ancora più incisiva. È chiaro che chi pensava che ci saremmo fermati si sbagliava di grosso perché andremo avanti. Sarebbe opportuno che, come atto di protesta, tutti i consiglieri comunali ed il Sindaco di Paola rimettessero il loro mandato nelle mani del Presidente della Giunta Regionale. Chiederemo – conclude – a ciascuno quest’atto d’amore nei confronti della Città”.