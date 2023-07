Sanità Calabria: il Comitato invita le istituzioni al sit-in di protesta contro la chiusura dell’Ospedale di Paola

StrettoWeb

“Il Comitato per la Tutela del Diritto alla Salute ha invitato alla partecipazione per il sit-in presso la Cittadella Regionale, previsto per mercoledì 19 luglio, il Sindaco di Paola, la giunta e tutto il consiglio comunale. Questa battaglia interessa tutti non solo i cittadini ma anche i rappresentanti delle istituzioni che dovrebbero essere in prima linea”. Lo rendono noto gli esponenti del Comitato in una nota stampa che prosegue ringraziando chi si sta spendendo in questa battaglia. “Grazie a Padre Aurelio Marino – affermano – che, durante l’omelia di ieri, ha invitato i cittadini a restare uniti nella difesa della struttura Ospedaliera e ha invitato alla partecipazione. Insieme a Don Sergio Locane, a Don Bruno Di Domenico, Don Antonio Adamo e ai Frati Minimi, la Chiesa ha manifestato la sua vicinanza a quanti protestano per il diritto alle cure.

“Il 19 – precisano – ricorre l’anniversario della strage di Via d’Amelio dove perse la vita il giudice Paolo Borsellino. Non è un caso che il comitato abbia scelto questa data per l’iniziativa pubblica a testimonianza che la strada tracciata è quella della lotta alla prepotenza, al potere e a quanti vogliono limitare i diritti dei cittadini. A breve – concludono – saranno illustrati i dettagli dell’iniziativa”.