Sanità calabrese al collasso: ambulatori chiusi per ferie, assistenza compromessa

StrettoWeb

La sanità calabrese rischia di collassare del tutto in questa calda stagione estiva: con l’arrivo delle ferie infatti, la qualità dell’assistenza sanitaria cala del 90% nell’intera regione, compromessa da una diminuzione dell’attività degli ambulatori, chiusi nel 40% dei casi. Una situazione che genera preoccupazione, soprattutto quando la questione “salute” è già così tesa. Per evitare il totale disastro, il 70% dei medici aumenta i carichi di lavoro e un terzo rinuncia al turno di riposo, con possibili gravi conseguenze per se stessi e per i pazienti. A fornire il quadro generale della situazione è un sondaggio condotto dalla Federazione dei medici internisti ospedalieri (Fadoi) in 10 ospedali calabresi.

“Nelle medicine interne le carenze di organico che vanno ad accentuarsi in estate vanno a rendere più critico il quadro per via del fatto che i nostri reparti sono ancora erroneamente classificati a ‘bassa intensità di cura’, il che non riflette la complessità dei pazienti anziani e con pluri-morbilità che trattiamo nelle nostre Unità, che da sole assorbono un quinto di tutti i ricoveri. Questa anacronistica classificazione implica già di per se una minor dotazione di tecnologie, medici e infermieri per posto letto, che diventa esplosiva nel periodo estivo” dichiara il presidente Fadoi, Francesco Dentali.

“La carenza del personale – commenta il presidente Fadoi Calabria Raffaele Costa – si acuisce ulteriormente durante il periodo estivo: accade che per ottenere un periodo di ferie, chi resta è costretto a prolungare o raddoppiare i turni diurni, ad effettuare turni aggiuntivi notturni, in reparti diversi, proseguendo nella propria mansione regolarmente il giorno dopo”.

“Succede inoltre – aggiunge – che alcuni reparti, ridotti veramente all’osso, siano costretti a ridurre anche in modo significativo i posti letto, condizione che si ripercuote inesorabilmente sui Pronto soccorso, nei periodi estivi sempre più intasati e presi d’assalto. Spesso molti ambulatori chiudono i battenti“. Una situazione orribile la quale, ovviamente, si ripercuote sui cittadini e sulla loro salute.