San Lorenzo, l’assessore Pizzi: “appaltata la prima opera dopo più 20 anni”

StrettoWeb

E’ passato un anno dall’insediamento del nuovo consiglio comunale a San Lorenzo. Era giugno 2022 quando veniva eletto il nuovo sindaco Giuseppe Floccari e dei consiglieri che avrebbero amministrato il piccolo comune di San Lorenzo dopo anni di commissariamento, interrotti solo da un’amministrazione durata poco. In effetti, alcuni amministratori erano già conosciuti ma i piu’ erano giovani leve alla

prima esperienza, un “ manipolo di neofiti”. “L’impatto non è stato dei piu’ semplici- afferma l’assessore Francesca Pizzi- anzi, la realta’ trovata era difficile oltre ogni aspettativa…. Tra tutte le riunioni c’era chi si occupava di verificare quello che era in itinere. In particolare il consigliere Lorenzo Spizzica si è occupato di tirare fuori tutti i progetti in essere che andavano perfezionati. Sembrava una missione impossibile, molti dicevano che era impossibile ma allo scetticismo il consigliere Spizzica rispondeva con una frase di Steve Jobs “ proprio perché è impossibile dobbiamo cominciare a lavorare”. Se ci credo ci riesco”. E’ stata questa invece l’affermazione dell’Assessora Francesca

Pizzi che, dando manforte a chi ci ha creduto dall’inizio, ha contribuito al buon esito del progetto che oggi è definitivo/esecutivo e anche appaltato. “In definitiva possiamo dire con orgoglio che il manipolo di neofiti è riuscito a cantierizzare San Lorenzo appaltando la prima opera dopo piu’ 20 anni di zero assoluto, grazie alla determinazione di chi non si è mai arreso di fronte alle tante difficolta’ della macchina amministrativa e a tutta la squadra guidata da Giuseppe Floccari. 1200 metri di strada che valgono quasi 1.000.000 di euro. A breve inizieranno i lavori che riguarderanno la strada che da San Lorenzo porta a San Pantaleone. I lavori, prevedono il ripristino e la messa in sicurezza della viabilità; la pulizia della sede stradale, delle cunette, la pulizia delle scarpate, il rifacimento del manto stradale, il consolidamento della fondazione stradale e dello strato di base mediante la realizzazione di gabbioni e il ripristino di barriere e parapetti di protezione. Il progetto ha come finalita’ il recupero della viabilita’ a garanzia della massima fruibilita’ del tratto stradale a vantaggio della popolazione locale e di quanti vorranno visitare i nostri bellissimi borghi per i quali, questo è il primo di una serie di interventi che non mancheremo di raccontarvi“, conclude.