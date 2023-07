Ad Alberto Samonà consegnata l’onorificenza di Commendatore della Repubblica Ellenica dell’Ordine della Fenice

StrettoWeb

Nel corso di una cerimonia che si è svolta nell’Ambasciata di Grecia a Roma, l’Ambasciatore di Grecia in Italia, S.E. Eleni Sourani ha consegnato al giornalista e scrittore Alberto Samonà l’onorificenza di Commendatore della Repubblica Ellenica dell’Ordine della Fenice, assegnatagli dalla Presidente della Repubblica di Grecia, Katerina Sakellaropoulou.

Il titolo viene conferito a quei cittadini greci che si siano distinti nelle arti, nella letteratura, nelle scienze, nella navigazione, nel commercio, nell’industria o nella pubblica amministrazione ed eccezionalmente viene concesso a cittadini di altri Paesi che abbiano aiutato a far crescere la Grecia nel suo prestigio internazionale.

Samonà è giornalista professionista e scrittore. Ha pubblicato diversi saggi e romanzi ed è consigliere di amministrazione del Parco Archeologico del Colosseo. Da maggio 2020 a ottobre 2022 è stato assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

L’onorificenza di Commendatore è stata attribuita per il decisivo apporto che nel suo precedente ruolo di assessore dei Beni Culturali della Regione Siciliana, Samonà ha dato al definitivo ritorno in Grecia del frammento del Partenone (cd Frammento Fagan) raffigurante un piede di Artemide, che era stato custodito per oltre duecento anni al Museo Salinas di Palermo. Da gennaio 2022, grazie al suo impegno, il reperto è rientrato per sempre ad Atene, dove è esposto a tempo indeterminato nell’apposito spazio realizzato al Museo dell’Acropoli. Un gesto di rilevanza mondiale, che ha fatto da apripista internazionale al tema del ritorno in Grecia dei marmi del Partenone e che è stato seguito proprio quest’anno dalla Santa Sede, che ha riportato ad Atene altri tre piccoli frammenti provenienti dai Musei Vaticani.

Nelle motivazioni che hanno indotto la Presidente della Repubblica Ellenica ad assegnare l’onorificenza ad Alberto Samonà, si legge che questa è stata conferita “per il suo prezioso e duraturo contributo all’ulteriore sviluppo dei forti legami storici tra Italia e Grecia” E nel suo discorso, l’Ambasciatore di Grecia in Italia, S.E. Eleni Sourani ha definito l’avere riportato in Grecia il frammento del Partenone un’azione “storica” di “importanza internazionale”.

“L’onorificenza di Commendatore dell’Ordine della Fenice – ha commentato Alberto Samonà – è per me un onore che consolida ancora di più quell’indissolubile legame storico e culturale che la Nazione Ellenica ha da sempre con l’Italia e con la Sicilia. La Cultura è una formidabile occasione di incontro fra popoli e nazioni e può rappresentare una direzione importante per costruire un futuro comune, fondato sulla storia e sull’identità plurimillenaria dei nostri popoli”.

L’insegna dell’Ordine della Fenice (Ταξιάρχης του Φοίνικος) è una medaglia a forma di croce, con al centro la mitica Fenice con le ali aperte che rinasce tra le fiamme. Sul retro della croce c’è lo stemma della Repubblica Ellenica.