Salario minimo: Schlein disponibile ma nessun incontro fissato con Meloni**

StrettoWeb

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – Se Carlo Calenda ha annunciato che la prossima settimana dovrebbe vedere Giorgia Meloni per un confronto sul salario minimo, dal versante Pd non si parla di appuntamenti in programma tra la segretaria dem e la premier. Elly Schlein, si spiega, è e resta disponibile a discutere anche domani sul merito della proposta presentata dalle opposizioni sul salario minimo ma, al momento, non è stato fissato alcun incontro.